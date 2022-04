Le conseil présidentiel prend ses fonctions dans le Yémen en guerre

Composé de huit membres, le conseil présidentiel a prêté serment devant des députés loyalistes et en présence de l'envoyé spécial de l'ONU, Hans Grundberg, de l'émissaire américain Tim Lenderking et d'ambassadeurs européens et arabes, d'après une source parlementaire.

Les députés loyalistes font partie d'un Parlement élu en 2003; 45 membres de cette assemblée sont décédés et 90 ont rejoint les rangs des Houthis, selon la source parlementaire.

Arrachée par l'ONU, la trêve prévoit l'arrêt de toutes les opérations militaires ainsi que la réouverture partielle de l'aéroport de Sanaa, offrant un rare répit à une population durement éprouvée par sept ans de guerre.

Mais si la trêve échoue, le Conseil présidentiel est "prêt à la guerre", a déclaré samedi à l'AFP l'un de ses membres, Abdallah al-Alimi.

Le conflit a causé la mort de près de 380.000 personnes, dont une majorité de décès indirects liés à la faim, aux maladies et au manque d'eau potable selon l'ONU. Des millions d'autres ont été déplacées.