Le Conseil des ministres approuve le plan STAR, la nouvelle vision stratégique pour la Défense

Le conseil des ministres a approuvé vendredi l'actualisation de la Vision stratégique de la Défense, a annoncé la ministre Ludivine Dedonder. Un plan STAR (pour "Security, Technology, Ambition, Resilient") sera lancé. Il balisera l'accroissement des moyens budgétaires pour ce département, qui atteindront 1,54% du PIB à l'horizon 2030.

Vendredi passé, le gouvernement réuni en comité restreint avait déjà approuvé cet objectif. Le plan prévoit une croissance du personnel pour assurer l'opérationnalité du département, un budget stable et croissant qui permettra d'améliorer les infrastructures, l'acquisition et le développement de capacités duales (à finalités civiles et militaires), une stratégie de renforcement de la base industrielle et des retours pour la société, et une complémentarité avec les partenaires de la Belgique, notamment en vue de renforcer l'Europe de la Défense.