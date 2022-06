Le Conseil de sécurité de l'ONU mis en garde contre l'embrasement de l'est de la RDC

L'émissaire de l'ONU en République démocratique du Congo, Bintou Keita, a mis en garde mercredi le Conseil de sécurité contre un embrasement qui pourrait devenir incontrôlable dans l'est du pays où prolifèrent des groupes armés.

"Si le (mouvement rebelle) M23 poursuit ses attaques bien coordonnées contre les FARDC (forces armées congolaises) et la Monusco avec des capacités conventionnelles croissantes, la Mission pourrait se trouver confrontée à une menace qui dépasse ses capacités actuelles", a-t-elle averti lors d'une réunion du Conseil de sécurité.

"Les activités en cours du M23 et des groupes armés dans l'est de la RDC menacent d'annuler les progrès durement acquis en matière de sécurité et de stabilité en République démocratique du Congo et dans la région", a ajouté Bintou Keita.