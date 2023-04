Le Conseil de sécurité de l'ONU appelle les talibans à "revenir rapidement" sur toutes les mesures de restriction contre les femmes

Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé jeudi les talibans à "revenir rapidement" sur toutes les mesures de restrictions contre les femmes, condamnant en particulier l'interdiction faite aux Afghanes de travailler pour les Nations unies.

La résolution adoptée à l'unanimité des 15 membres du Conseil "lance un appel aux talibans pour qu'ils reviennent rapidement sur les politiques et les pratiques qui restreignent le plein exercice par les femmes et les filles de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales".