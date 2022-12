Le Conseil de sécurité de l’ONU adopte sa première résolution sur la Birmanie

Depuis, la Birmanie est en proie au chaos et à la violence et son économie en lambeaux. Plus de 2500 civils ont été tués par les forces de sécurité, selon le bilan d’une ONG locale.

La résolution "exhorte" les militaires "à libérer immédiatement tous les prisonniers détenus arbitrairement", en citant l’ancien président Win Myint et Aung San Suu Kyi. Le texte exige aussi "l’arrêt immédiat de toutes les formes de violence" et demande à "toutes les parties de respecter les droits de l’homme, les libertés fondamentales et l’État de droit".