Le Conseil de l'UE en faveur d'un bâti "zéro émission" dès 2030 pour les bâtiments neufs

Des normes minimales de performance énergétique seraient exigées, en fonction du type de bâtiment (résidentiel ou non, public ou non) et en différents paliers en route vers 2050, avec pour but d'améliorer dans un premier temps les véritables passoires énergétiques se trouvant en bas de l'échelle des PEB.

Le Conseil (États membres) a donc adopté son approche générale du texte ce mardi, mais le Parlement européen, autre colégislateur, doit encore en faire de même avant que les négociations en trilogue ne débutent.

Le Conseil propose entre autres comme nouveauté de créer une classe de performance "A zéro" (zéro émission), et la possibilité d'une catégorie "A+" pour ceux qui, en plus, réinjectent de l'électricité issue du renouvelable sur le réseau.