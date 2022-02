Le Conseil de l’Europe "condamne fermement l’attaque militaire russe"

La secrétaire générale du Conseil de l’Europe, Marija Pejcinovic Buric, a condamné "fermement" jeudi "l’attaque militaire russe contre l’Ukraine", dans un communiqué de l’organisation paneuropéenne qui siège à Strasbourg et dont la Russie comme l’Ukraine sont membres. Le porte-parole de l’institution a également annoncé une "réunion extraordinaire" au Conseil de l’Europe jeudi.

"En collaboration avec le Comité des ministres et l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), nous prendrons rapidement les mesures nécessaires pour répondre à la situation actuelle", a-t-elle poursuivi, dénonçant une "violation flagrante du Statut" du Conseil et de la Convention européenne des droits de l’homme.

Parlant d’une "heure sombre pour l’Europe et tout ce qu’elle représente", Marija Pejcinovic Buric "appelle les autorités russes à une cessation immédiate et inconditionnelle des hostilités et à un retour à la diplomatie pour rétablir la paix et éviter de nouvelles conséquences dévastatrices pour l’ensemble du continent".

"La protection des vies civiles doit rester une priorité", a-t-elle encore souligné, ajoutant : "Toutes mes pensées vont à l’Ukraine, à son peuple et à ses autorités".

Créée en 1949 dans un contexte de guerre froide naissante, l’organisation paneuropéenne qui réunit 47 Etats membres, de Reykjavík au détroit de Béring, avait pris des sanctions contre la Russie après l’annexion de la Crimée en 2014.

La délégation russe au sein de l’APCE avait été privée de son droit de vote, Moscou répliquant par le boycott des sessions de cette assemblée et la suspension du versement de son écot au budget du Conseil, dont la pérennité était ainsi menacée.

Après cinq années de crise, la délégation russe avait réintégré l’APCE.