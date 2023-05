Le Conseil de déontologie journalistique a rendu un nombre record de décisions en 2022

Le nombre de réunions et de décisions rendues par le Conseil de déontologie journalistique (CDJ) a atteint des chiffres records en 2022, peut-on lire dans le rapport annuel de l'organe mercredi. Le CDJ a reçu 257 interpellations l'année dernière, dont 150 plaintes et 107 demandes d'information. Alors que ces chiffres restent constants depuis plusieurs années, les 15 réunions et les 54 décisions rendues par le conseil de déontologie en 2022 constituent une importante progression en comparaison aux années précédentes.

Parmi les 150 demandes déposées, 115 ont été jugées recevables. Un dossier a été ouvert pour 58 d'entre elles, tandis que 17 ont mené à une médiation. 54 plaintes ont par ailleurs abouti à une décision de la part du CDJ, ce qui constitue un chiffre record. Cette plus grande efficacité a été rendue possible grâce au renforcement de l'équipe du secrétariat général de l'organe et l'augmentation du nombre de ses réunions, porté à 15 en 2022. Suivant la tendance observée au cours des dernières années, 36% des plaintes de 2022 ont visé les productions diffusées uniquement en ligne, que les sites soient ou non liés à un média existant sur un autre support. Les principaux griefs examinés en 2022 ont concerné le respect de la vérité au sens large, illustrant les enjeux déontologiques qui ont traversé la crise sanitaire. Parmi les plaintes déclarées fondées, un cas sur trois concernait une question de rectification et un cas sur quatre touchait à la déformation et l'omission d'informations. Les enjeux relatifs aux droits des personnes et au droit de réplique sont également restés importants en termes d'attention des plaignants, à qui le CDJ a donné raison une fois sur quatre.