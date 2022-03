Le conseil de David Crosby aux jeunes artistes : "Ne devenez pas musiciens"

Suite à l’affaire entre Neil Young et Joe Rogan à l’issue de laquelle le catalogue de l’artiste a été supprimé de Spotify, Stereogum s’est entretenu au téléphone avec un autre grand nom de la musique qui a aussi retiré sa musique de la plateforme : David Crosby. Au cours de l’entretien, il a révélé pourquoi, à ses yeux, l’industrie musicale moderne est assez désespérée.

"Ne devenez pas musiciens", a déclaré Crosby lorsqu’on lui a demandé ce qu’il dirait aux jeunes artistes qui tentent de s’aventurer dans le monde du streaming. "Je n’aime pas Spotify. Je n’aime aucun des streamers, parce qu’ils ne nous paient pas correctement. Ce n’est pas acceptable dans la mesure où cela m’a enlevé la moitié de mes revenus, et ce n’est pas acceptable car cela rend la réussite extrêmement difficile pour les jeunes dans ce secteur. Cela ne leur rapporte rien. C’est mal".

David Crosby a reconnu que les jeunes artistes n’ont pas le même luxe que les vétérans de la musique, qui peuvent abandonner complètement le streaming. Il a déclaré qu’il serait peut-être mieux de ne pas essayer de gagner sa vie avec la musique après tout, et de jouer juste pour le plaisir. "Vous savez à quel point c’est merdique pour moi de dire ça ? Vous savez à quel point je ne veux pas dire ça ?", a-t-il ajouté.

Il poursuit : "Je crois à ces conneries de hippies. Je pense que la musique est une force d’élévation, que les temps sont vraiment durs et que les gens ont besoin d’être élevés. Je fais de la musique parce qu’elle améliore les choses et rend les gens plus heureux. C’est suffisant pour moi. Si je ne suis pas payé, je ne suis pas payé".

Cela pourrait avoir quelques conséquences dans un avenir pas si lointain. L’artiste se dit inquiet pour le futur : "C’est bon pour l’instant, mais je vais manquer d’argent dans quelques années et je devrai alors vendre ma maison. C’est comme ça, c’est tout. Je ne peux rien y faire. Je ne peux plus jouer en concert. J’ai 80 ans et ma santé est très fragile. Je ne peux pas changer le marché".

Au sujet de Spotify, Crosby ne mâche pas ses mots : "Ils gagnent de l’argent et ils ne vont pas changer cela. Ils ne vont pas soudainement développer un sens de la responsabilité morale. Ce sont des gens méprisables". La controverse avec Rogan a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour qu’il évite définitivement les plateformes de streaming.