Le conseil d'état rejette l'ultime recours contre le permis du lotissement de la Chartreuse

Le conseil d’Etat a examiné ce jeudi matin le recours en extrême urgence déposé contre la mise en œuvre du permis de lotir de la société Matexi sur le site du parc de la Chartreuse, sur les hauteurs de Grivegnée. Depuis l’annonce de l’imminence d’un début de chantier, des opposants ont installé des barricades sur plusieurs accès du site, qui est devenu une "zone à défendre", occupée depuis dimanche. A côté de ce camp pic-vert, une action de protestation plus classique, plus juridique: une requête en suspension . A-t-elle quelque chance d'aboutir ? L'avocat de la société Matexi a plaidé que son projet ne porte pas d'atteinte à l'intérêt patrimonial ou biologique du site. L'avis de l'auditeur a donné une première indication: c'est le magistrat qui exprime, dans une affaire, quel est l'intérêt de la collectivité. Son opinion n'est pas nécessairement suivie, mais, en l'occurrence il donne raison au promoteur: il a conclu au rejet de la demande, pour défaut de préjudice grave, insuffisamment démontré. Et dès ce vendredi midi, l'arrêt est tombé: la requête en suspension a été déclarée irrecevable