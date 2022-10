Le conseil d’Eddy Merckx à Remco Evenepoel : "À ce moment de sa carrière, il a intérêt à faire le Giro plutôt que le Tour"

Même si, en remportant brillamment la Vuelta, Remco a montré qu’il avait l’étoffe pour briller sur un Grand Tour, Merckx se montre prudent en vue d’une participation éventuelle au Giro : "Ce sera encore plus difficile que sur la Vuelta. Les ascensions sont plus longues, plus difficiles, on monte à plus de 2000 mètres. Et la météo peut être différente avec de la neige potentielle, du froid. Remco doit se tester, il doit découvrir ses propres limites. Et on apprend aussi au travers des déceptions."

Une déception, Remco l’avait connue lors de sa 1e participation au Tour d’Italie. Après une bonne première semaine, il avait dû lâcher du lest avant de chuter et d’abandonner au matin de la 17e étape.

Mais bon, c’était quelques mois seulement après sa chute au Tour de Lombardie. Et depuis, de l’eau a coulé sous les ponts.