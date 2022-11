Le conseil d’administration de Liberty sur la touche, c’est au gouvernement wallon de jouer

Rétivité.

Selon le dictionnaire, ce mot désigne le refus obstiné d’un âne d’exécuter sa tâche. Et la rétivité, c’est le terme utilisé dans un récent rapport établi par le mandataire de justice chargé, depuis mai dernier, de suivre le dossier LibertySteel. Il parle encore d’opacité, et d’ingouvernabilité. Et c’est à sa demande, relayée par les syndicats, que le tribunal, la semaine dernière, a dessaisi le conseil d’administration, pour les six mois à venir. Dans les prochains jours, peut-être même dans vingt-quatre ou quarante-huit heures, une nouvelle procédure de type concordataire devrait s’ouvrir, cette fois par "transfert d’actifs".

Ce qui signifie que la mise en vente des usines liégeoises du groupe de Sanjeev Gupta va échapper à la multinationale. Mais c’est un fameux pari, parce que plus la faillite est proche, plus les éventuels repreneurs ont intérêt à attendre, pour ne récupérer que des morceaux choisis de l’entreprise. Tous les regards se tournent dès lors vers le gouvernement wallon. Un soutien des pouvoirs publics pour dégager des solutions de poursuite des activités semble indispensable. Le ministre de l’économie s’est souvent déclaré disponible pour intervenir "le moment venu": ça semble être maintenant.