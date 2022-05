Le conseil d'administration de la SNCB valide le projet de plan d'investissements 2023-2032

"Nous entrons petit à petit dans la phase finale du parcours qui doit nous conduire à l'adoption d'un nouveau Contrat de Service Public entre la SNCB et l'Etat belge. Ce document est un outil essentiel, attendu depuis plus d'une décennie, le dernier contrat de gestion de la SNCB datant de 2008", se réjouit le ministre de la Mobilité. "Progressivement, toutes les pièces du puzzle se mettent en place et pour résorber 15 ans de désinvestissement dans le rail en Belgique et pour en faire la colonne vertébrale de la mobilité de demain."