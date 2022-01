Le conseil d’administration de la RTBF dicte-t-il les sujets aux journalistes ?

Maintenant qu’on a compris qui faisait partie du conseil d'administration et quelles étaient les limites à leurs missions, ça a pris un peu de temps je vous l’accorde, tentons de répondre à la question qui nous occupe ici : le CA a-t-il une influence sur la rédaction? Et pour cela, le mieux c’est encore de la poser à une collègue, journaliste de terrain spécialisée en politique depuis une dizaine d'années, Rachel Crivellaro. “Je n’ai jamais reçu d’inflexion dans un sens ou dans un autre de membre du CA même de manière subtile”. Mais elle précise tout de même, “ce qui peut arriver c’est que des politiques passent par leurs représentants au conseil d’administration pour manifester leur mauvaise humeur dans le traitement d’une matière mais il n’y a pas de pression en tant que telle. On sait que ça n’a pas plu, qu’il y a une réflexion qui a été faite au CA mais c’est tout”.

Selon elle, “la pression existe. On ne ne va pas la nier mais elle est beaucoup plus diffuse et elle passe en général pas la hiérarchie. Il y a quand même toujours le filtre de la direction et des managers. Ca filtre pas mal. Et c’est, à mon avis, parfois à leur niveau que cela doit être plus problématique. Mais je n’ai jamais eu de pression de leur part.”

Reste la question plus générale des pressions de la part du reste du monde politique. “Certains politiques mettent la pression. Certains plus que d’autres”, explique Rachel Crivellaro. “Parfois, le service après-vente est un peu violent parce que certains n’ont pas apprécié la teneur ou le contenu de l’interview. De temps en temps, il y en a certains qui essayent de s’inviter par la porte ou par la fenêtre. Donc il y a un travail d’équilibrage à faire”. Mais elle précise que “cela n’a jamais pris des proportions telles qu’il fallait l’intervention de l’un ou de l’autre. Je n’ai jamais eu non plus l’impression d’avoir merdé ou d’avoir outrepassé mes prérogatives”.