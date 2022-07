Le conseil communal de Wellin s’est tenu en urgence : "Non seulement la Régie des bâtiments nous réclame 10% de dédommagement, mais nous achetons un bâtiment pour sauver les erreurs de la majorité"

Le conseil communal de Wellin s’est tenu en urgence ce jeudi soir, à 18h30. Un seul point était à l’ordre du jour : l’acquisition d’un bâtiment situé à Chanly, l’ancienne résidence des sœurs franciscaines, qui devait initialement devenir une maison de détention. Un projet porté par la Régie des bâtiments et le SPF Justice. Mais face à l’opposition citoyenne, la commune a décidé de contrer ce projet.

"La Régie demande 10% de dédommagement"

Si les actes devaient être signés début juin, ils le seront finalement ce vendredi, au lendemain du conseil communal. Une situation difficile à comprendre pour l’opposition. "On a eu un conseil le 8 juin dernier, qui était déjà en urgence, afin de signer les actes de vente le plus rapidement possible, explique Bruno Meunier, chef de file de la minorité. Le bourgmestre Benoit Closson m’a informé que la signature avait été reportée à plusieurs reprises parce que la Régie des bâtiments souhaitait porter le dossier en justice car ils se sentent lésés. Ils demandent 10% de dédommagement du montant de l’achat, soit une trentaine de milliers d’euros. C’est la nouveauté lors de ce conseil. Le bourgmestre m’a aussi informé que Vivalia, qui est propriétaire du terrain, ne voulait pas signer les actes tant que le dossier en justice ne serait pas réglé. Un Conseil d’Administration de Vivalia s’est tenu mardi et ils ont finalement changé d’avis. Maintenant, ils veulent bien signer et décident même de la date !"

"Nous ne savons même pas ce que l’on fera de ce bâtiment"

Concernant le projet en lui-même, la minorité a toujours fait savoir que le lieu pour implanter une maison de détention, à savoir le village de Chanly, ne lui convenait guère. "Nous étions contre le projet dans ce village rural qui n’entre pas dans les objectifs de réinsertion sociale, reprend Bruno Meunier. Il y a des problèmes de mobilité et pas assez d’entreprises à proximité. Nous avons également été mis devant le fait accompli en mars-avril alors que la majorité était au courant du projet depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois. Nous nous étions abstenus en juin par rapport à la méthode de la majorité. Nous sommes surpris parce que nous achetons un bâtiment pour sauver les erreurs de la majorité et en l’occurrence, du bourgmestre. La commune a fait une offre de 335.000 € et il va falloir dédommager la Régie des bâtiments. Nous ne sommes pas au courant de grand chose, le dossier est nébuleux, nous ne savons même pas ce que nous allons faire de ce bâtiment."

Compte tenu de la période estivale, la minorité était loin d’être au complet lors de ce conseil. Quoi qu’il en soit, la signature des actes se fera ce vendredi 15 juillet. Le bourgmestre Benoit Closson ne souhaite pas communiquer sur le dossier avant cette signature. La Régie des bâtiments, quant à elle, nous a simplement informés qu’elle avait pris acte du conseil communal en urgence de ce jeudi.