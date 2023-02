Le conseil communal de Tubize se déchire sur le cas de Frédéric Jadin, alors que la plainte visant le président du CPAS a été classée

Lorsqu’il s’installe dans la salle du conseil communal, Frédéric Jadin sait qu’il sera mis sur le grill. Les questions des deux conseillers se trouvent sur le site Internet de la commune depuis quelques jours, ce qui lui a permis de préparer sa réponse. Le président du CPAS dit n’avoir rien commis de pénalement répréhensible. Et comme stratégie de défense, il choisit l’attaque.

Ainsi, avant l’entame du conseil, alors même que les questions orales n’ont pas encore été posées, Frédéric Jadin prend la parole pour dénoncer un complot à son encontre. Selon lui, les interventions programmées de Lyseline Louvigny et de Jean-Marc Zocastello n’ont qu’un objectif : le discréditer aux yeux de la population tubizienne en vue de son éviction à venir. Il évoque aussi un projet de changement de majorité orchestré en coulisse par le bourgmestre, Michel Januth, avec l’appui de trois des quatre élus MR, dont Lyseline Louvigny.

Frédéric Jadin accuse aussi le bourgmestre et le directeur général Etienne Laurent d’avoir communiqué à certains élus des informations sujettes à caution mettant en cause son intégrité, "en parfaite violation du secret de l’instruction", portant ainsi atteinte à sa réputation et à celle de sa famille.

En fait, depuis des mois, il semble que la rumeur d’une plainte visant Frédéric Jadin courrait partout. La plaignante ayant adressé un courriel à l’administration pour l’informer de la situation, le bourgmestre était lui-même au courant. Frédéric Jadin reproche à Michel Januth de n’avoir rien fait, bien au contraire, pour préserver la confidentialité de cette affaire délicate.