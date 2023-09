Le conseil communal de Schaerbeek une nouvelle fois annulé : et si le PS entrait dans la majorité avant les élections ?

"Je constate donc que nous ne poursuivons pas le conseil communal." Une petite heure, juste le temps d’entendre deux interpellations citoyennes (l’une sur les ratés de la majorité, l’autre sur la sécurité dans le quartier Houffalize) et c’est déjà fini comme l’annonce la bourgmestre faisant fonction Cécile Jodogne (DéFI). Ce mercredi soir, le conseil communal de Schaerbeek a été annulé, les points à l’ordre du jour n’ont pas pu être abordés, en l’absence de quorum. C’était déjà la quatrième fois depuis le début de l’année.

Une absence de quorum en raison de l’absence de plusieurs élus de la majorité Liste du bourgmestre-Ecolo pour maladie de longue durée, de départs récents (Sadik Koksal de DéFi vers le MR) ou en guise de protestation à l’image de l’échevine Sihame Haddioui (Ecolo) qui refuse de siéger tant que celui qu’elle accuse de harcèlement et agression sexuelle, son collègue Michel De Herde (DéFI) est autorisé à entrer dans l’hôtel communal - présente physiquement ce mercredi soir dans l'hôtel communal mais atteinte par la Covid, celle-ci, nous précise Vincent Vanhalewyn, Premier échevin Ecolo, était prête à siéger et à voter.

Un quorum (une présence minimale pour que le conseil puisse valablement avoir lieu) que, par ailleurs, l’opposition ne veut plus assurer. "Pour la énième fois", a réagi mercredi soir Abobakr Bouhjar, chef de groupe PS, s’adressant à la majorité, "vous n’êtes pas en nombre, vous n’avez pas le quorum. Mon groupe ainsi que l’ensemble de l’opposition va quitter la salle. J’invite la majorité à prendre acte qu’elle n’aura plus jamais de quorum jusqu’à la fin de la législature ou que très rarement."

Cela devient inacceptable

"On assiste à un très mauvais spectacle à Schaerbeek où la majorité n’a été que trois fois en nombre pour pouvoir délibérer depuis janvier 2022", ajoute Mathieu Degrez, conseiller PS. "Ils sont divisés, ils s’entredéchirent. Il n’y a plus de cohésion. Et ceux qui paient le prix de tout cela, ce sont évidemment les Schaerbeekoises et les Schaerbeekois ainsi que l’administration qui souffre de ces conseils communaux annulés à répétition. Cela devient inacceptable."

"La majorité LB-Ecolo a été incapable de réunir le quorum nécessaire", commente de son côté l’élu d’opposition Georges Verzin (Libéral schaerbeekois) appuyé par Angelina Chan (MR) et Sadik Koksal (MR). "On ne peut faire qu’une seule conclusion : celle d’une majorité qui est en train de se noyer dans la piscine (NDLR : Neptunium) qu’elle vient pourtant à peine de rénover".

Pour la majorité, c’est à l’inverse l’opposition qui prend en otage les habitants. "Nous regrettons que l’opposition ait décidé de jouer un jeu politicien au lieu d’assumer ses responsabilités", note la majorité dans un communiqué. "Les différents partis de l’opposition avaient pourtant déposé plusieurs motions et questions, qui ne pourront pas être traitées. Par ailleurs, ce faisant, ils ne permettent pas à des dossiers importants d’avancer. La responsabilité politique n’est pas l’apanage de la majorité, c’est une valeur qui devrait être partagée par l’opposition également."

Un accord préélectoral ?

Tensions politiques maximales, décisions bloquées, débats ajournés. A l’ordre du jour du conseil de ce mercredi, le premier depuis la trêve estivale : l’attribution de subsides, des achats et investissements ou encore des interpellations autour de la réforme de la collecte des déchets. Toutes les discussions publiques autour de ces enjeux sont reportées. Sans oublier les élus qui ne pourront pas échanger sur la situation financière du CPAS qui doit trouver 20 millions d’euros suite à une erreur d’écriture comptable. Du jamais vu !

Les communales ont lieu dans un an. La route qui mène au scrutin risque d’être longue et épuisante nerveusement. Sur 47 élus, la majorité LB-Ecolo n’en compte plus que 24. C’est extrêmement juste. La moindre absence et le conseil communal tombe à l’eau. Et si, pour faire l’appoint et naviguer un plus sereinement vers les élections d’octobre 2024, la majorité décide de s’élargir ?

Il nous revient, à très bonnes sources, que le PS a été approché par DéFI qui aurait suggéré aux socialistes de monter dès à présent, si pas dans quelques semaines, dans la majorité. En janvier, la démission de l’échevine Lorraine de Fierlant (LB), annoncée récemment, sera effective. Un mandat tend donc les bras au PS. Acceptera-t-il ? Pas certain par crainte de ne pas être en capacité d’impulser toute politique sociale en si peu de temps. Pas certain non plus que le PS veuille assumer auprès de l’électeur un bilan politique (les ratés de Good Move, les finances du CPAS, l’affaire De Herde…) dont il n’est pas à l’origine… Enfin, qu'en pense Ecolo de cet élargissement?

Autre option : pas de participation aux affaires à ce stade mais la signature d’un accord préélectoral DéFi-PS. Une approche qui permettrait de s’assurer une forme de fidélité et de soutien de la part des socialistes dans ce long chemin de croix avant octobre 2024.