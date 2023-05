Au travers d’un dessin qui a séduit dès le premier volume par sa sensibilité, sa facilité d’accès et sa familiarité, Arno Monin parvient à retranscrire la "vraie vie". Pas besoin de décoder l’intrigue, les deux auteurs sont parvenus à capter une histoire et à nous permettre de la découvrir telle qu’elle était. La fluidité est privilégiée tout au long de la lecture et est appuyée par des couleurs réalistes et délicates qui nous prennent par la main et nous emmènent vers l’émotion.

Ce diptyque explore le rapport à l’enfance par les parents où parfois la bonne volonté ne suffit pas.

Pour lire un extrait