Le "conscious quitting" ou quitter son job parce qu'il ne correspond pas à ses valeurs

Une quête de sens au travail qui s'illustre le plus souvent à travers les valeurs écologiques, de plus en plus convoitées par les salariés. Une enquête réalisée par Unédic et l’institut Elabe publiée début avril révèle notamment que 44% des salariés pourraient quitter une entreprise dont les pratiques vont à l’encontre de la transition écologique, tandis que 48% jugent cette raison suffisante pour ne pas y postuler. Ces opinions convergent avec celles exprimées dans un autre sondage publié un an plus tôt par Audencia et Jobs that makesense, et dans lequel 57% des répondants expliquent vouloir "contribuer aux enjeux de la transition écologique et/ou sociale" à travers leur job.