Le Connecticut, quelque part entre Stamford et West Haven avec Frank Viele

On se balade en Nouvelle-Angleterre, dans le Connecticut, entre West Haven et Stamford. La ville de Stamford, devenue un paradis pour personnes plutôt aisées, souffre pourtant de difficultés économiques dues au prix de l’immobilier. A une heure de train de New-York City, Stamford est un coin paisible qui a vu naître Christopher Lloyd (le doc dans ''Retour vers le Futur''), Cindy Lauper ou encore Willy DeVille.

Et pour l’anecdote, Georges Clemenceau (l’homme politique français, surnommé le Tigre) a enseigné dans une école pour jeunes filles entre 1865 et 1869…