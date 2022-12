Le congéisme ou quand les congés sont des jours de travail comme les autres.

Elles ont pourtant tout intérêt à le faire, si l’on en croit Amrit Sandhar, fondateur de l’agence The Engagement Coach. "Les organisations qui travaillent dans une culture du 'toujours disponible' peuvent provoquer l'épuisement de leurs employés, qui sont mentalement et physiquement exténués de travailler de longues heures et d'essayer de gérer d'énormes pressions", a-t-il déclaré à Stylist. "[Priver] nos esprits et nos corps de la capacité de se détacher du travail [...] peut diminuer la passion que nous avons pour ce dernier. Ce qui pouvait être au départ un boulot formidable peut progressivement être perçu comme un fardeau."

Le risque encouru par les congéistes est donc la perte de sens au travail. Ce phénomène est plus difficile à repérer que le célèbre burn-out parce que moins brutal mais il n’en est pas moins répandu. Si le travail perd de sa valeur, inutile de se tuer à la tâche pour bien le faire, comme le clament haut et fort les adeptes du "quiet quitting". C’est là que le bât blesse : le congéisme ne fait pas de nous de meilleurs salariés. Il nous pousse juste à ne jamais lever le pied dans une quête illusoire de la performance, ce qui a tendance à nous rendre, à la longue, plus inefficaces. C’est l’arroseur arrosé.