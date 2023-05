Le congé paternité permettrait de lutter contre certains préjugés sexistes.

"Nos résultats montrent que l'exposition directe à une politique sociale progressiste peut affaiblir les attitudes sexistes, offrant ainsi aux gouvernements un outil pratique et efficace pour réduire les préjugés néfastes", souligne Margit Tavits.

Et d'ajouter : "Les anciennes politiques perpétuaient la croyance selon laquelle les femmes étaient les principales personnes à s'occuper des jeunes enfants. En offrant une prestation à laquelle les hommes ne peuvent accéder que s'ils choisissent de jouer un rôle d'aidant non traditionnel, le congé des pères incite directement les mères et les pères à concevoir leurs rôles sociaux d'une manière moins stéréotypée. Le fait d'attribuer aux hommes et aux femmes des rôles qui contredisent les attentes stéréotypées liées au genre permet à chaque groupe d'associer d'autres rôles sociaux et favorise une perception moins inégale des attributs essentiels des femmes et des hommes".

Si des travaux supplémentaires et plus larges, sont nécessaires pour connaître les bénéfices réels de l'extension du congé paternité, les chercheurs estiment à l'issue de leurs recherches que "d'autres interventions politiques élargissant les rôles des hommes et des femmes" pourraient davantage encore permettre d'œuvrer en faveur de l'égalité des sexes.