Le congé menstruel existe dans un certain nombre de pays, mais selon des modalités très variables, et cela fait parfois débat

De nombreuses femmes souffrent de douleurs pendant les règles, au point que cela est difficilement compatible avec la vie professionnelle. Récemment la municipalité de Gérone, en Espagne, a décidé de permettre à ses employées de demander un congé menstruel en cas de règles douloureuses. Concrètement, en cas de douleurs menstruelles, elles peuvent prendre huit heures de congé par mois. Ces heures devront être récupérées.

Le congé pour douleurs menstruelles existe déjà, et parfois depuis fort longtemps, dans un certain nombre de pays du monde. Mais les modalités sont souvent fort différentes d’un pays à l’autre. Et cela fait parfois débat.

Selon Santé Magazine, c’est le Japon qui, dès 1947, est le premier Etat qui a instauré un congé menstruel. Dans ce pays, c’est l’employeur qui détermine la durée autorisée des absences, ainsi que le caractère rémunéré ou non, explique Nouvelobs.com, qui indique que peu de femmes prennent ce type de congé.

En Indonésie, dès 1948, un article de la loi sur le travail autorisait chaque femme à bénéficier de deux jours de congé rémunérés par mois. La législation indonésienne a été modifiée par la suite : la salariée doit négocier avec son employeur les modalités de ce congé. Et celles qui veulent en bénéficier sont susceptibles de subir un examen médical afin de prouver qu’elles ont bien leurs règles.

En Corée du Sud, depuis 2001, un article du droit du travail autorise chaque employée à prendre un jour de congé non rémunéré par mois. A Taïwan, selon une législation de 2013, les femmes ont trois jours de congé menstruels payés par an. Même si ces heures sont rémunérées, cela un impact sur leur fiche de paie à la fin du mois, dans un pays où les salaires présentent d’importantes inégalités entre hommes et femmes. Aux Philippines, le congé menstruel existe mais, peu de femmes le prennent car cela à un impact sur leur salaire, selon Aubonheurdesregles.com.