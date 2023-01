Le congé de paternité passe à 20 jours dès aujourd’hui, la Ligue des Familles demande 15 semaines en 2029

Passer de 20 jours à 15 semaines, est-ce un objectif réaliste ? "On ne demande pas que le congé de paternité soit allongé à 15 semaines d’ici demain, argumente cette chargée de recherches. On demande un allongement d’une semaine tous les ans d’ici 2029. On voit par exemple que l’Espagne l’a fait en seulement quatre ans, donc ce sont clairement des politiques familiales qui sont possibles.

Investir dans la petite enfance et dans des politiques familiales précoces rapporte de l’argent sur le long terme.

L’allongement à 20 jours du congé de paternité a été chiffré à 74 millions d’euros. Maintenant, le gouvernement l’a fait, donc ça veut dire que c’est possible, mais c’est aussi parce qu’il y a de nombreux avantages […]. Les femmes sont moins en incapacité de travailler après leur grossesse, et donc ça rapporte quand même pas mal d’argent puisque les incapacités de travail coûtent très cher.

Au niveau du budget de la Sécurité sociale, clairement, ça ne représente pas grand-chose. Et on oublie souvent qu’investir dans la petite enfance et dans des politiques familiales précoces rapporte de l’argent sur le long terme.