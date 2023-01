Le Confluent Jazz Festival de Namur, place à la diversité des genres

Samedi 11 février

20h00 : Fabrice Alleman Spirit One Clarity (grande salle) : bien connu du public namurois, Fabrice Alleman revient avec un tout nouveau projet Spirit One Clarity inspiré librement de la musique et de l’univers de Chet Baker. Le résultat ? Limpide, subtil et aérien. Avec Jean-Louis Rassinfosse à la contrebasse et Nicola Andrioli au piano, il emmène son public dans un monde où les mélodies semblent familières tant elles font preuve de simplicité, de sensibilité et de profondeur.