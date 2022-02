Le conflit russo-ukrainien : Jérôme de Warzée revient sur cette actualité

Depuis quelque temps les tensions en Ukraine sont au cœur de l’actualité. Plusieurs hommes politiques se sont exprimés à ce sujet. Parmi eux, un bien connu des Belges, Charles Michel qui dit gérer la situation… Cela n’est pas des plus rassurant selon Jérôme de Warzée.

"Peut-on se penser raisonnablement optimiste quand Charles Michel dit gérer la situation ? Non mais, il n’est déjà pas capable à deux mètres de voir un ministre Ougandais snober Ursula Von der Leyen, et il dit avoir une vue d’ensemble du conflit, on est foutu !"