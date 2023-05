"Le confédéralisme de la N-VA est une formule attrape-nigaud", estime Jean-Marc Delizée (PS)

Ce mercredi, "QR le débat" est revenu sur la volonté de la N-VA de mettre en place un confédéralisme en Belgique. "Nous sommes pour le confédéralisme", affirme le député fédéral N-VA Theo Francken. "C’est un autre modèle dans lequel il y a plus de compétences pour les régions, plus de transparences sur le transfert et plus de responsabilisation dans le modèle social. En Flandre, on vote plutôt de droit, en Wallonie plutôt de gauche. Tout le monde en ressort frustré puisque la politique n’est finalement ni de droite, ni de gauche. La plus grande difficulté, c’est Bruxelles qui compte en plus des Bruxellois beaucoup de Wallons et de Flamands. Il va falloir aller chercher un compromis."