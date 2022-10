Le conducteur du métro de Maelbeek témoigne : "Je suis un oublié des attentats du 22 mars."

Le 22 mars 2016, Christian Delhasse est aux commandes du métro dans lequel un terroriste se fait exploser à la station Maelbeek. Pendant treize minutes, il reste seul aux côtés des victimes avant qu’un premier policier n’arrive. Malgré le traumatisme, Christian conduit pourtant à nouveau un métro dès le lendemain matin de l’attentat. Et six ans et demi plus tard, il n’a pas encore reçu un euro d’indemnisation des assurances pour le préjudice subi.

Voici son histoire.