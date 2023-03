Le conducteur de la camionnette qui a percuté des terrasses à Bruxelles finalement interné

M.G., l'homme de 28 ans qui a foncé sur deux terrasses à Bruxelles le 26 août dernier, a été interné par la chambre du conseil de Bruxelles. Le suspect ayant fait appel de cette décision, l'affaire sera maintenant examinée par la chambre des mises en accusation, ont indiqué vendredi des sources judiciaires, confirmant une information de VRT Nieuws.

Six blessés légers

Une camionnette blanche s'était dirigée à vive allure, le 26 août dernier vers 13h00, vers deux terrasses situées rue Saint-Michel à Bruxelles, perpendiculaire à la rue Neuve. Six personnes avaient été légèrement blessées. Le conducteur avait été interpellé dans l'après-midi, vers 16h00, à Anvers, et son domicile de Saint-Josse-ten-Noode avait été perquisitionné. Il avait été placé sous mandat d'arrêt et inculpé pour tentative de meurtre. Immédiatement après les événements, on a pensé que l'homme avait agi pour un motif terroriste, mais cette hypothèse a rapidement été écartée. Il a également été suggéré que l'individu s'était senti frustré en raison du nouveau plan de mobilité bruxellois qui limite désormais l'accès à certaines rues du centre-ville à un sens de circulation. Le rapport psychiatrique ayant démontré que M.G. souffrait de troubles mentaux, la chambre du conseil a décidé d'interner le suspect le mois dernier. Cette décision a depuis fait l'objet d'un appel, de sorte que la chambre des mises en accusation examinera bientôt l'affaire.