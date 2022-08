Le conducteur de la camionnette qui a foncé sur deux terrasses à Bruxelles n'a pas demandé sa libération

M.G., l'homme de 28 ans qui a foncé sur deux terrasses à Bruxelles vendredi dernier, a comparu devant la chambre du conseil de Bruxelles mercredi. Son avocate, Me Isabelle Slaets, n'a pas demandé la libération de son client, inculpé pour tentative de meurtre. La chambre du conseil rendra sa décision dans le courant de l'après-midi.

"Mon client coopère à l'enquête et a fait des déclarations, mais nous ne faisons pas encore de commentaires sur leur contenu", a déclaré Me Slaets. "On ne sait pas encore ce qui lui est passé par la tête. En attendant, un expert psychiatre a été désigné. Il devra établir un rapport sur l'état mental de mon client au moment des faits".

L'avocate n'a pas demandé la libération de M.G. mercredi matin devant la chambre du conseil. "Pour le moment, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur les circonstances des faits. Mon client est soupçonné d'avoir eu l'intention de tuer, mais nous attendons maintenant la suite de l'enquête pour savoir si cette qualification évolue vers une tentative involontaire".

Les motivations du suspect ne sont pas encore déterminées, mais le motif terroriste a été écarté. D'après certaines sources, l'homme a agi par frustration, confronté au nouveau plan de mobilité bruxellois qui limite désormais l'accès à certaines rues du centre-ville à un sens de circulation. D'autres pistes évoquées font état du fait qu'il souffre de troubles mentaux.