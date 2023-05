Le concours Reine Elisabeth 2023 Chant valorise des prestations intimistes

La prestation d’Alexandra Lowe par exemple, notamment son interprétation d’extraits du Pierrot lunaire de Schoënberg, a retenu l’attention des spécialistes. C’est un des coups de cœur de Camille de Rijck et Céline Scheen. La chanteuse invitée Isabelle Kabatu commente ainsi cette prestation : "Il émane d’elle une poésie qu’elle a partagée avec tout le monde, et elle arrive à créer une rupture de ton admirable." Cette rupture de ton fait partie des qualités indispensables du chanteur lors d’un récital : pouvoir passer avec souplesse d’un répertoire à l’autre, adaptant vocalité et énergie scénique, c’est ce que permet un programme libre.