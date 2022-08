Le concours Miss Univers élargit ses critères de sélection pour une grande première

Le concours Miss Univers se déroule depuis plus de 70 ans. Alors qu'il évolue ses dernières années, les mères et les femmes mariées pourront concourir à leur tour en 2023. Ce critère d’admission permettre plus d’inclusivité : " Nous sommes tous convaincus que les femmes doivent avoir la maîtrise de leurs vies et que les décisions personnelles de chacune ne doivent pas constituer un obstacle à leur succès " publie le Huffingtonpost selon une note interne de l’organisation.

Jusqu’à maintenant, les candidates devaient être âgées de 18 à 28 ans, célibataires et sans enfants. Josh Yugen, directeur national de Miss Univers Bahrain commente pour The National : " Dès maintenant, l’Organisation Miss Univers va être plus inclusive et accueillante envers les mères et femmes mariées. Ceci est en lien avec tout ce pour quoi je me bats – casser les stéréotypes et oublier les stigmatisations que l’ancienne société a forcé dans nos esprits, il y a des décennies. "

Une nouvelle bien accueillie par Andrea Meza, Miss Univers 2020 " Honnêtement, j’adore que cela arrive. De même que la société évolue et que les femmes occupent à présent des postes de leader là où, dans le passé, seuls les hommes pouvaient le faire, il était temps que les concours de beauté changent et s’ouvrent aux femmes ayant une famille ".