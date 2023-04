Le concours Libre d'écrire met des détenus à l'honneur : "Ils nous transmettent aussi des messages exceptionnels"

A la suite d’une consommation de drogue problématique et de relations dangereuses, Mimi a été emprisonnée durant deux mois. Ces semaines ont été l’occasion d’une remise en question complète de son mode de fonctionnement. Mimi est médecin anesthésiste. Arrivée en Belgique à l’âge de quinze ans, le français n’est pas sa langue maternelle. La proposition de participer à un concours d’écriture va d’abord lui sembler totalement incongrue.

"La vérité, c’est que ce n’était pas mon idée. En prison nous sommes suivies par une association qui s’appelle 'I care', qui promeut l’éducation et la santé en milieu carcéral. Chaque semaine il y a une personne qui venait me voir et m’aidait à parler. Séverine m’a proposé de participer au concours, j’ai répondu : 'Oh non, jamais moi, la scientifique, écrire… non'. Et puis en rigolant j’ai dit : "La rumeur de ce médecin qui a fini à Berkendael, on dit que je suis finie."