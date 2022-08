Le Concours international de Chefs d’orchestre d’opéra de l’ORW débute ce mercredi à la Salle Philharmonique de Liège

Il y a quatre ans, en 2017, l’Opéra Royal de Wallonie organisait, à l’initiative de Stefano Mazzonis di Pralafera et avec le soutien de la Fondation Polycarpe, la première édition de son Concours International de chef d’Orchestre d’Opéra. La seconde édition de ce Concours, qui devait avoir normalement lieu en 2020, commence ce mercredi 17 août et se déroule jusqu’au 21 août à la Salle Philharmonique de Liège.

En 2017, Stefano Mazzonis di Pralafera, ancien directeur de l’Opéra Royal de Wallonie – qui nous a quittés en février 2021 -, concrétisait un projet ambitieux, organiser un concours entièrement consacré à la direction d’orchestre d’opéra. Une véritable première du genre, une expérience inédite lors de laquelle 49 candidats, issus de 20 pays, ont eu l’occasion de diriger l’Orchestre, les Chœurs et la Maîtrise de l’Opéra Royal de Wallonie-Liège ainsi qu’une pléiade de solistes internationaux.

Cette année, pour cette seconde édition, l’Opéra Royal de Liège a sélectionné 24 jeunes chefs d’orchestre parmi les 140 candidatures reçues. Parmi ces 24 candidats, issus de 14 nationalités différentes, on retrouve le chef belge Gabriel Hollander, qui a récemment dirigé "La Finta Giardinera" de Mozart dans le cadre du festival Midsummer Mozartiade, ainsi que Giulio Cilona, jeune chef d’orchestre américano-belge de 27 ans. Parmi les nationalités les plus représentées, on retrouve l’Italie avec six chefs d’orchestre et la France qui compte cinq candidats. Autre point à souligner, la très faible représentation des femmes au sein de la sélection des candidats. En effet, parmi les 24 candidats, on ne dénombre qu’une seule cheffe d’orchestre, la Chinoise Li Yijie.

Le jury, composé de chefs d’orchestre, de chanteuses et chanteur d’opéra, ainsi que de compositeur, directrices et directeurs d’institutions lyriques et de journalistes musicaux, sera présidé par le chef d’orchestre et compositeur Pedro Halffter.

Les épreuves éliminatoires de direction d’orchestre se dérouleront ce mercredi 17 août : les 24 candidat.e.s sélectionné.e.s dirigeront durant 10 minutes l’une des ouvertures suivantes, choisie par le jury : Norma (Bellini), Carmen (Bizet), Faust (Gounod), Don Giovanni (Mozart), Il Barbiere di Siviglia (Rossini), Nabucco (Verdi). A l’issue de cette épreuve, 12 candidat.e.s seront sélectionnés pour les quarts de finale, durant lesquelles ils travailleront pendant 25 minutes lors d’une répétition musicale avec solistes au piano un extrait de l’une des œuvres suivantes, choisi par le jury : Les Pêcheurs de perles (Bizet), La Bohème (Puccini) et La Traviata (Verdi). Ces trois œuvres feront également l’objet des épreuves ultérieures.

Les demi-finales se dérouleront ce vendredi 19 août : les 6 candidat.e.s encore en lice dirigeront durant 45 minutes l’Orchestre avec solistes et Choeurs. Et enfin, les trois finalistes se produiront le dimanche 21 août lors du concert de clôture, faisant office de finale : ils y dirigeront durant 30 minutes l’Orchestre avec soliste et, Choeurs lors du Concert de clôture du Concours.

À l’issue du Concours, le jury décidera de l’opportunité de décerner le Premier Grand Prix. Rappelons qu’il y a cinq ans, le jury avait décidé de ne pas attribuer de premier prix. L’Orchestre de l’Opéra Royal de Wallonie-Liège votera lors de cette épreuve finale et son vote sera comptabilisé au même titre que le vote d’un membre du jury.

Le Concours se déroulera à la Salle Philharmonique de Liège, l’incendie survenu début juillet à l’Opéra Royal de Wallonie rendant impossible la tenue de la compétition dans sa salle.