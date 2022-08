Le Concours international de Chefs d’orchestre d’opéra bat son plein : six demi-finalistes encore en lice, dont deux Belges

Le Concours International de Chefs d’orchestre d’opéra organisé pour la deuxième fois par l’Opéra Royal de Wallonie – et se déroulant à la Salle Philharmonique en raison de l’incendie survenu à l’opéra liégeois – bat son plein avec les quarts de finale qui se sont achevés ce jeudi 18 août. Six candidats sont encore en compétition, dont Gabriel Hollander et Giulio Cilona, les deux chefs d'orchestre belges.

Ce vendredi 19 août, place à la demi-finale de la seconde édition du Concours International de Chefs d’orchestre d’opéra. Ils étaient douze ce jeudi, ils ne sont plus que six chefs d’orchestre à prétendre au Premier grand Prix qui sera (peut-être) décerné ce dimanche 21 août à l’issue de la soirée de finale.

Les six candidats encore en lice dans le concours sont l’Allemand Hermes Jürgen Helfricht, le Belge Gabriel Hollander, l’Italien Davide Levi, Dayner Tafur-Díaz, chef d’orchestre péruvien, le chef chilien Luis Toro Araya et enfin le chef américano-belge Giulio Cilona.

Ce vendredi, ces six candidats dirigeront durant 45 minutes l’Orchestre avec solistes et Chœurs, dans un extrait de l’une des œuvres suivantes, choisi par le jury : Les Pêcheurs de perles (Bizet), La Bohème (Puccini) et La Traviata (Verdi). Les trois finalistes sélectionnés à l’issue de l’épreuve d’aujourd’hui auront un jour pour se reposer et se préparer à la soirée de finale, qui se déroulera ce dimanche 21 août à 16h.