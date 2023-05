Le concours Eurovision expliqué aux ados

L’Eurovision, c’est un des plus anciens shows télévisés au monde et un des plus grands concours de chant.

Il existe depuis 1956, ça a lieu une fois par an et c’est organisé par l’UER (l’Union européenne de radio-télévision), un groupe qui réunit plein de médias du monde entier. Du coup, chaque pays qui fait partie de ce groupe peut participer à l’Eurovision.

Le principe est simple : les pays participants envoient un candidat qui va représenter son pays, avec une chanson écrite exprès pour le concours. Pendant l’émission, les spectateurs du monde entier et un jury de professionnels votent en direct pour la chanson qu’ils préfèrent. Celui ou celle qui remporte le plus de votes à la fin gagne l’Eurovision et accueille le concours dans son pays, l’année après.

Cette année, l’Eurovision a lieu à Liverpool (Royaume-Uni). Normalement, c’était en Ukraine, mais vu la guerre tout ça, tout ça… c’est compliqué.

Le concours commence cette semaine et on connaîtra le gagnant ce samedi, pendant la grande finale. Il y a plein de gens qui disent que l’Eurovision c’est ringard mais l’air de rien, c’est un énorme tremplin pour les artistes !

Par exemple, c’est grâce à l’Eurovision que le monde entier connaît Céline Dion, ABBA ou encore Måneskin. Pour l’instant, c’est l’Irlande qui a gagné le plus de fois le concours (7 fois). La Belgique a gagné qu’une seule fois, c’était en 1986 avec Sandra Kim et sa chanson “J’aime la vie”, mais on a eu d’autres supers classements ces dernières années grâce à Loïc Nottet, Urban trad ou encore Blanche.

Cette année, c’est Gustaph qui représente notre pays. On lui souhaite bonne chance et bon Eurovision à toutes et tous !

@miseajour est un programme info de la RTBF disponible sur TikTok à destination des adolescents de 12 à 16 ans.