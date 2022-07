Le concours de tricot heavy metal revient !

Il s’agissait de la troisième édition de la compétition, après la première en 2019 et la suivante en virtuel en 2021, pandémie oblige.

Le concept de ce festival inhabituel est de présenter sur scène des tricoteurs/tricoteuses qui font avancer leurs pulls et autres écharpes tout en dansant, moshant, ou chantant sur des titres de metal.

Les organisateurs expliquent eux-mêmes : " Pour le Heavy Metal Knitting, le travail d’aiguille et la musique s’unissent comme jamais auparavant. Sur la même scène… il y a de la musique heavy metal et des poignées de mains. Tricoter au rythme de la musique heavy metal peut être comparé à jouer de l’air guitare. "

Huit équipes au total ont participé au championnat cette année, dont des équipes d’Australie, du Royaume-Uni, du Japon et de l’Inde. D’une créature faite de ficelle appelée " String Thing " qui utilise des aiguilles à tricoter supersize à un gars en costume de licorne tricotant furieusement un crâne, le show se veut évidemment délirant et au second degré.

Vous pourrez retrouver les images en intégralité ici :