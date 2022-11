Le Concours de piano Vladimir Horowitz de Kiev trouve refuge à Genève

Le Concours de piano Vladimir Horowitz, créé en 1995 à la mémoire du grand interprète né en Ukraine et ayant suivi son éducation musicale à Kiev, qui depuis se tient chaque année dans la capitale ukrainienne, a été déplacé cette année en Suisse dans la ville de Genève par la Fédération mondiale des concours internationaux de musique. En cause, le conflit qui dure depuis maintenant neuf mois.

C’est sous le nom de "Horowitz Competition Kyiv-Geneva" que le concours se tiendra du 13 au 21 avril 2023 à Genève. Ces 27 dernières années, ce sont plus de 1300 musiciens qui ont participé à cette compétition divisée en trois catégories. Le Concours fait partie depuis 2004 de la Fédération mondiale des concours internationaux de musique qui apportera son aide pour l’édition 2023, avec l’appui notamment de la ville de Genève ainsi que de son canton, du ministre ukrainien de la culture et du maire de Kiev.

Le Concours, ouvert aux jeunes pianistes du monde entier, prendra place au Conservatoire de Genève, excepté pour la finale. Le Victoria Hall se chargera d’accueillir les finalistes avec l’Orchestre de la Suisse romande, dirigé par le chef d’orchestre ukrainien Kirill Karabits. Le jury, composé de neuf personnalités d’envergure internationale du monde de la musique, comprendra les artistes Giuseppe Albanese, Michel Béroff, Alexei Gorlatch, Rico Gulda, Tisa Ho, Piers Lane, Maria Murawska et Sisi Ye et sera présidé par le chef d’orchestre Kirill Karabits.

Nous avons pris l’initiative d’accueillir ce concours ici à Genève, comme un geste de soutien à une grande institution culturelle, mais aussi dans une tentative de rapprocher les gens par la musique.

- Concours Horowitz Kyiv-Geneva

Le Concours et ses organisateurs se sont donnés pour mission de rapprocher les gens, de soutenir les jeunes artistes du monde entier ainsi que ceux venant également d’une Ukraine dévastée par la guerre, et de permettre aux jeunes qui feront le monde de demain d’avoir un socle commun de valeurs.

Les candidatures seront ouvertes aux artistes de toutes les nations. Après une présélection en ligne, une trentaine de jeunes pianistes seront invités à Genève. Le premier prix recevra une récompense de 25 000 francs suisses. Mais les récompenses sont nombreuses : 10 000 et 15 000 francs suisses pour les deux lauréats suivants, des aides à l’enregistrement et au développement des carrières et des performances dans des contextes prestigieux seront aussi à la clé. Il y aura aussi un prix spécial pour le meilleur artiste ukrainien de l’édition ainsi qu’un prix pour la meilleure performance d’un morceau ukrainien.