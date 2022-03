Le Concours Breughel fait son grand retour en présentiel avec sa finale 2022

Le Concours de Musique Breughel est un concours national de musique classique pour jeunes talents de moins de 23 ans, le Concours de Musique Beughel est né du Prix Rotary Breughel. Créé en 2003, le succès n’a cessé de croître et le concours d’évoluer au fil des sessions pour être au plus proche des attentes des professionnels de l’enseignement de la musique classique et des jeunes musiciens qui souhaitent participer à la compétition.

Au programme dans la catégorie moins de 19 ans, le violoniste Théodore Kim et le pianiste Philippe Ivanov avec la Sonate n°1 en la mineur op.105 (1er mouvement) de Robert Schumann et Carmen Fantasy de Bizet – Waxman. La violoniste Dora Oliva-Devoghel et le pianiste Liebrecht Vanbeckevoort vous proposeront la Nocturne op.15 nr.3 de Jean Sibelius et les Variaties op een origineel thema op.15 d’Henri Wieniawski.

Pour la dernière catégorie, la violoniste Sesim Bezdüz et le pianiste Lionel Bams vous interpréteront Mazurka op.81 n°1 de Jean Sibelius ; Sonate (1er mouvement) de Claude Debussy et Nocturne et Tarantella op.28 de Karl Szymanowski. Quant au violoniste Pierre-Alain Baron et au pianiste Philippe Ivanov, ils vous proposeront la Ballade d’Eugène Ysaye et le Concerto en ré mineur op.47 (1er mouvement) de Jean Sibelius. Le violoncelliste Pierre Fontenelle et la pianiste Katzura Mizumoto clôtureront cette édition avec Méditation op.16 d’Eugène Ysaye suivi de Trois pièces populaires géorgiennes : Arobnaya, Chonguri et Sachidao de Sulkhan Tsintsadze.

Rendez-vous le dimanche 20 mars à 15 heures au Studio 4 de Flagey pour découvrir les prestations de ces jeunes talents.