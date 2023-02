Le Concerto de Bernard Pivot

La vidéo qui a retenu l’attention de Valentine Jongen n’a pas fait des millions de vues mais, en revanche, le programme initial dont elle est tirée a attiré des millions de téléspectateurs.

Entre le 10 janvier 1975 et le 22 juin 1990, chaque vendredi soir, la chaîne française Antenne 2 diffusait l’émission littéraire Apostrophes produite et animée par Bernard Pivot. Le générique de cette émission française emprunte une musique de… Sergei Rachmaninov. Plus précisément un extrait du 1er mouvement (Vivace) du Concerto pour piano n°1.