Le concert hommage à Taylor Hawkins est nommé pour un Emmy Award

Le concert hommage aux Foo Fighters en l'honneur de Taylor Hawkins, regretté batteur du groupe, a été nommé pour un Emmy.

Il fait partie des cinq candidats dans la catégorie "Outstanding Sound Mixing For A Variety Series Or Special" (mixage sonore exceptionnel pour une série de variétés ou une émission spéciale). Réalisé par Joel Gallen et produit par Emer Patten pour EP-PIC Films & Creative, le concert a été filmé en direct le 3 septembre 2022 au stade de Wembley à Londres.

Dans cette catégorie, il se trouve face à " Bono & The Edge : A Sort Of Homecoming With Dave Letterman " de U2, " Elton John Live : Farewell From Dodger Stadium ", la 65e édition des Grammy Awards et " Saturday Night Live ".

Retrouvez ICI le déroulé complet de ces concerts exceptionnels.

Le mois dernier, c’est le fils de Taylor Hawkins qui a retrouvé les Foo Fighters pour une cover de Nine Inch Nails sur scène.

Fin mai, 427 jours après la mort de Taylor Hawkins, les Foo Fighters étaient enfin de retour sur scène. Le groupe en a profité pour présenter son nouveau batteur, Josh Freese, et deux singles tout frais, " Nothing At All " et " Show me How " avec la fille de Dave Grohl, Violet.