Le concert hommage à Taylor Hawkins des Foo Fighters : l’affiche est connue

Deux concerts en hommage au défunt batteur des Foo Fighters avaient récemment été annoncés.

On découvre aujourd’hui le line-up de la première date à Londres.

Pour le stade de Wembley le 3 septembre, on retrouvera Geddy Lee et Alex Lifeson de Rush, Liam Gallagher, Roger Taylor et Brian May de Queen, Steward Copeland de The Police, Chris Chaney de Jane’s Addiction, Josh Homme de Queens of the Stone Age, Chrissie Hynde des Pretenders, Wolfgang Van Halen, Omar Hakim et les membres du groupe de covers de Taylor Hawkins, Chevy Metal. D’autres groupes doivent encore venir étoffer ce line-up.

L’affiche du concert au Forum de Los Angeles le 27 septembre sera communiquée plus tard dans la journée. Nous vous tiendrons informés dans ce même article.