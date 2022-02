Le concert des Foo Fighters au Super Bowl à voir ici !

Les Foo Fighters ont d’abord joué “T-Shirt” pour la toute première fois en live, et ensuite “Walking After You”, qu’ils n’avaient plus proposé sur scène depuis 2006. Ils ont terminé par “Home”, devenu rare en concert aussi, avec la dernière performance datant de 2007.

SETLIST :

“T‐Shirt”

“This Is a Call”

“Best Of You”

“Waiting On A War”

“The Sky Is A Neighborhood”

“Walking After You”

“Times Like These”

“All My Life”

“These Days”

“Home”