Le concert des Beatles sur le toit disponible dans son intégralité

Le mythique concert des Beatles donné sur le toit d’Apple Corps en 1969 est maintenant à écouter dans son intégralité sur les plateformes de streaming.

La toute dernière performance live des Fab Four figure dans le dernier documentaire de Peter Jackson, The Beatles : Get Back. Vous pouvez désormais l’écouter via la plupart des plateformes de streaming ici.

Dans un communiqué, on peut lire que c’est la première fois que ce live est proposé en stéréo et Dolby Atmos grâce à un arrangement de Giles Martin (le fils de George Martin, le 5e Beatles) et Sam Okel.