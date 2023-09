Le concert de Vince Neil à l'Oklahoma State Fair écourté en raison d'une fusillade

Mötley Crüe a proposé une réédition massive pour le 40e anniversaire de son deuxième album historique, Shout at the Devil.

Pour les inconditionnels de Mötley Crüe, le coffret est la pièce maîtresse. L’album original remastérisé est inclus sur vinyle, CD et cassette, ainsi qu’une pléthore de goodies : les singles vinyle 7 pouces de "Too Young to Fall in Love" et "Looks That Kill", des planches de spiritisme, un centreur de platine en métal Mötley Crüe, des lithographies de l’album, des cartes de tarot, un bougeoir à l’effigie du diable, et bien plus encore. Pour couronner le tout, sept démos rares sont également incluses sous le titre Shout at the Demos & Rarities.

Sorti en 1983 pendant la “Satanic Panic” qui a balayé les Etats-Unis tout au long de la décennie, Shout at the Devil est un album fondateur non seulement pour Mötley Crüe, mais aussi pour le heavy metal en général. L’esthétique visuelle de l’album définira le genre, et la musique servira de porte d’entrée à de nouvelles formes de métal.

L’album a également été un succès commercial, entrant dans le Top 20 des charts américains de l’époque et bénéficiant d’une exposition importante grâce à l’engouement de la chaîne MTV. Shout at the Devil a depuis été certifié 4 fois disque de platine par la RIAA.