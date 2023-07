Le concert de Typh Barrow aux Francofolies de Spa qui a quasi fini en...barbecue !

Être un artiste en festival, c'est ne pas avoir énormément de temps ! Et oui, ceux-ci doivent courir d'interviews en interviews et ont très peu de temps...Et ce n'est pas Typh Barrow qui vous dira le contraire. Dans le rush des préparations, la chanteuse a loupé une brief qui quelque peu...nécessaire !

Aprile, lui, nous raconte sa malédiction des Francos ! Mais bon, c'était sans compter sur le public des Francos qui ne recule devant rien ! Un beau moment...

Mais les Francos, c'est aussi de grands habitués comme Mosimann ! Le festival spadois lui a ouvert les portes dès le début de sa carrière et il en garde un souvenir exceptionnel. Mais des souvenirs indélébiles, il en a plein comme il nous le raconte !

