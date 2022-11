Le concert de Sharko au Botanique est complet.

Dans ce dernier album, le thème principalement abordé, tel un fil rouge, est le narcissisme, sous l'angle mythologique: la connaissance de soi, la rencontre avec l’autre, le refus de l’amour mais la volonté d’être aimé, et l’exposition de sa propre singularité.

Deux chansons revisitées, " Wake Up " et " Excellent ", des nouveaux titres comme "Never Alone When I'm Lonely" ou "Trop Is Te Veel" et bien sûr, "We Love You David" qui est aussi le titre de ce nouvel album.