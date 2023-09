Le concert de Riccardo Chailly et l’Orchestra e Coro del Teatro alla Scala est annulé, en raison des tremblements de terre au Maroc

Suite au puissant séisme de magnitude 7 qui a frappé le Maroc, les musiciens l’Orchestra e Coro del Teatro alla Scala, qui devaient se produire ce samedi 9 septembre à Bozar, ne pourront pas arriver à Bruxelles pour assurer le concert qui devait être dirigé par Riccardo Chailly.

Le site de Bozar annonce l’annulation du concert de ce samedi 9 septembre : "C’est avec regret que nous vous annonçons l’annulation du concert de l’Orchestra e Coro del Teatro alla Scala, qui devait avoir lieu ce soir, samedi 9 septembre, au Palais des Beaux-Arts. En raison des tremblements de terre qui ont frappé le Maroc, l’itinéraire de voyage des musiciens a été perturbé et il ne leur sera malheureusement pas possible d’arriver à Bruxelles à temps. Les tickets achetés pour ce concert seront remboursés. Nous vous remercions de votre compréhension. Dans ces circonstances dramatiques, nos pensées vont aux victimes du séisme et à leurs proches."

