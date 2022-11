Le concert de Peter Frampton à Bruxelles avec Laurent Debeuf

D’étonnantes reprises ont également agrémenté la setlist d’hier soir (la même pour toute cette tournée européenne), telles qu’une version du " Georgia " de Ray Charles dont sa guitare s’approprie la ligne de chant. Idem pour une autre reprise, tout aussi étonnante, de "Black Hole Su"n de Soundgarden dont les dernières paroles sont sorties de sa Talk Box.

Ce dernier élément est toujours très attendu pour l’entendre faire parler sa guitare, ce qu’il fit bien sûr en plaisantant avec la salle : " Can you hear me ?… Are you sure ?… I love you !… " Oui nous vous avons entendu Mr Frampton et nous aussi on vous aime.

Merci pour ces deux merveilleuses dernières heures de concert, mais surtout pour toutes les belles pages que vous avez gravées dans le marbre du rock’n’roll. Le gamin de six ans que j’étais lorsque je vous ai découvert, par l’entremise de mon oncle qui faisait tourner le "Frampton Comes Alive" en 1978, a quitté le Cirque Royal comblé d’avoir enfin pu vous voir " en vrai " et avec une seule hâte, celle de se replonger encore dans votre répertoire.

So long Mr Frampton !