Le concert de musique électronique UnitedForUkraine au pied de l’Atomium a récolté 100.000 euros

Ce mercredi, une dizaine de DJ se sont relayés au pied de l’Atomium à Bruxelles à l’occasion d’un événement musical en solidarité avec l’Ukraine. 4000 personnes y ont participé. 100.000 euros ont été récoltés. Selon les organisateurs, la totalité (vente des billets, recettes des bars) a été reversée aux victimes de la guerre en Ukraine via Underground4Ukraine (https://underground4ukraine.org).

"Cette organisation à but non lucratif envoie des dons forfaitaires toutes les deux semaines au Fond pour les femmes ukrainiennes, au Fonds d’action urgente et à Voices. Ces trois ONG fournissent en permanence une aide humanitaire aux Ukrainiens déplacés les plus vulnérables et aux personnes directement touchées par la guerre en Ukraine ", précise le communiqué.

L’événement d’hier, organisé par des collectifs du monde la nuit belge, en collaboration avec la Ville de Bruxelles, était visiblement le premier d’une série. " La communauté underground belge veut prendre position contre la guerre et l’injustice. L’art n’est pas fait pour décorer des appartements. L’art a toujours été fait pour bouger, propulser, et créer de nouvelles réalités. Nous vous invitons à faire partie de ce mouvement. Si ce n’est pas maintenant, alors quand ? "